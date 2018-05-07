Испанский напиток попал в мировой топ-50

Понедельник, 07 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский напиток попал в мировой топ-50

Американский телеканал CNN составил список 50 самых вкусных напитков мира, в который вошел традиционный испанский алкогольный напиток.

CNN поставил на 11 место рейтинга сангрию - напиток из вина с фруктами, который является одним из обязательных элементов испанской кухни, рекомендуемых иностранным туристам. Существуют исследования, которые говорят о пользе сангрии для здоровья, в частности, о снижении риска развития атеросклероза и благоприятном воздействии на кишечную флору, пишет noticia.ru.

Первое место CNN отдал воде за ее фундаментальное значение для организма. В тройке лидеров также оказались кока-кола и кофе. В список вошли как универсальные напитки, потребляемые по всему миру (пиво, чай, апельсиновый сок, красное вино), так и традиционные напитки стран и регионов, включая малазийский фруктовый напиток аир мата кучин, французскую настойку пастис и японский саке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: состоялось шествие «Бессмертного полка»

      Шествие «Бессмертного полка» состоялось в воскресенье в Лиссабоне, в акции приняли участие пару сотен человек.

      Подробнее

    • Португалия: погиб серфер...

      Сигнал поступил от жены 43-летнего серфера после нескольких неудачных попыток связаться с ним.

      Подробнее

    • В Испании седьмой месяц подряд сокращается число безработных

      Число зарегистрированных на испанской бирже труда сократилось в апреле на 86,7 тысяч человек, или на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

      Подробнее

    • Испанский напиток попал в мировой топ-50

      Американский телеканал CNN составил список 50 самых вкусных напитков мира, в который вошел традиционный испанский алкогольный напиток.

      Подробнее

    • Италия: чудо Сан-Дженнаро

      Свершилось третье чудо Сан-Дженнаро.

      Подробнее

    • Ежегодный фестиваль змей прошел в Италии

      Каждый год, в начале мая в городе Кокулло (Абруццо) проходит фестиваль Фесте дей Серпари.

      Подробнее

    • Медведь убил мужчину, пытавшегося сделать с ним селфи

      Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины, который пытался сделать селфи с медведем.

      Подробнее

    • В США из грузовика инкассаторов высыпались 600 тысяч долларов

      Почти 600 тысяч долларов рассыпали сотрудники американской инкассаторской компании Bricks на одной из дорог в штате Индиана.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!