Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

Кому-то по душе мелкий песок или галька, другие в восторге от диких пляжей, ну а третьи предпочитают просто нежиться под солнцем голышом. Американский телеканал CNN составил список 15 лучших нудистских пляжей в мире. Пляж Cavallet, что на Ибице, занял седьмую строчку в рейтинге, который возглавили пляжи Калифорнии и Австралии.

Официально средняя часть пляжа Cavallet зарезервирована только для нудистов. Северная часть, находящаяся ближе к стоянке, популярна среди знаменитостей, которые любят посещать местные рестораны. В южной части пляжа обычно отдыхают представители ЛГБТ-сообщества, пишет espanarusa.com.

На протяжении всего лета в этом живописном уголке царит атмосфера релакса и не утихают вечеринки с электронной музыкой и коктейлями.

По мнению CNN, звания лучших в мире достойны следующие нудистские пляжи:

Black's Beach, Ла-Холья, Калифорния

Lady Bay Beach, Сидней, Австралия

Buhne 16, Зильт, Германия

Wreck Beach, Ванкувер, Канада

Red Beach, Крит, Греция

Anse de Grande Saline, Сен-Бартелеми

Пляж Cavallet, Ибица

Little Beach, Мауи, Гавайи

Playa Cap d'Agde, Франция

Mpenjati Beach, Квазулу-Наталь, Южная Африка

Playa Zipolite, Оахака, Мексика

Neve Midbar, Мертвое море, Израиль

Playa Massarandupió, Баия, Бразилия

Spiaggia di Guvano, Вернацца, Италия

Haulover Beach Park, Майами, Флорида