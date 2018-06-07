Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN
В летний период наибольшей популярностью среди туристов пользуется пляжный отдых.
Кому-то по душе мелкий песок или галька, другие в восторге от диких пляжей, ну а третьи предпочитают просто нежиться под солнцем голышом. Американский телеканал CNN составил список 15 лучших нудистских пляжей в мире. Пляж Cavallet, что на Ибице, занял седьмую строчку в рейтинге, который возглавили пляжи Калифорнии и Австралии.
Официально средняя часть пляжа Cavallet зарезервирована только для нудистов. Северная часть, находящаяся ближе к стоянке, популярна среди знаменитостей, которые любят посещать местные рестораны. В южной части пляжа обычно отдыхают представители ЛГБТ-сообщества, пишет espanarusa.com.
На протяжении всего лета в этом живописном уголке царит атмосфера релакса и не утихают вечеринки с электронной музыкой и коктейлями.
По мнению CNN, звания лучших в мире достойны следующие нудистские пляжи:
Black's Beach, Ла-Холья, Калифорния
Lady Bay Beach, Сидней, Австралия
Buhne 16, Зильт, Германия
Wreck Beach, Ванкувер, Канада
Red Beach, Крит, Греция
Anse de Grande Saline, Сен-Бартелеми
Пляж Cavallet, Ибица
Little Beach, Мауи, Гавайи
Playa Cap d'Agde, Франция
Mpenjati Beach, Квазулу-Наталь, Южная Африка
Playa Zipolite, Оахака, Мексика
Neve Midbar, Мертвое море, Израиль
Playa Massarandupió, Баия, Бразилия
Spiaggia di Guvano, Вернацца, Италия
Haulover Beach Park, Майами, Флорида
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