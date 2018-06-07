Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

Четверг, 07 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

В летний период наибольшей популярностью среди туристов пользуется пляжный отдых.

Кому-то по душе мелкий песок или галька, другие в восторге от диких пляжей, ну а третьи предпочитают просто нежиться под солнцем голышом. Американский телеканал CNN составил список 15 лучших нудистских пляжей в мире. Пляж Cavallet, что на Ибице, занял седьмую строчку в рейтинге, который возглавили пляжи Калифорнии и Австралии.

Официально средняя часть пляжа Cavallet зарезервирована только для нудистов. Северная часть, находящаяся ближе к стоянке, популярна среди знаменитостей, которые любят посещать местные рестораны. В южной части пляжа обычно отдыхают представители ЛГБТ-сообщества, пишет espanarusa.com.

На протяжении всего лета в этом живописном уголке царит атмосфера релакса и не утихают вечеринки с электронной музыкой и коктейлями.

По мнению CNN, звания лучших в мире достойны следующие нудистские пляжи:

Black's Beach, Ла-Холья, Калифорния

Lady Bay Beach, Сидней, Австралия

Buhne 16, Зильт, Германия

Wreck Beach, Ванкувер, Канада

Red Beach, Крит, Греция

Anse de Grande Saline, Сен-Бартелеми

Пляж Cavallet, Ибица

Little Beach, Мауи, Гавайи

Playa Cap d'Agde, Франция

Mpenjati Beach, Квазулу-Наталь, Южная Африка

Playa Zipolite, Оахака, Мексика

Neve Midbar, Мертвое море, Израиль

Playa Massarandupió, Баия, Бразилия

Spiaggia di Guvano, Вернацца, Италия

Haulover Beach Park, Майами, Флорида

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: выселение - невозможно

      Парламент одобрил предложение фракции Социалистической партии (PS).

      Подробнее

    • Сборная Португалии встретилась с президентом страны

      Футболисты и тренерский штаб сборной Португалии побывали на встрече с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

      Подробнее

    • Испанский нудистский пляж попал в список лучших в мире по версии CNN

      В летний период наибольшей популярностью среди туристов пользуется пляжный отдых.

      Подробнее

    • Цены на вторичном рынке жилья в Испании продолжают расти

      На испанском вторичном рынке жилой недвижимости в мае был зафиксирован рост цен на 0,8%.

      Подробнее

    • В Италии полиция изъяла свыше 10 тонн гашиша

      Также задержаны девять членов экипажа судна.

      Подробнее

    • В Италии покупают все больше жилья

      В четвертом квартале 2017 года продажи собственности в стране выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом - до 214 044 сделок.

      Подробнее

    • ЕС объявил о введении пошлин на товары из США

      Еврокомиссия (ЕК) введет пошлины на импортные американские товары в начале июля.

      Подробнее

    • Британским лордам запретили спать и кричать в парламенте

      В британском парламенте распространили документ, согласно которому от членов Палаты лордов требуют перестать дремать во время дебатов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе