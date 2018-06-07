Испанский остров Колом продан за 3,2 млн евро

Четверг, 07 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский остров Колом продан за 3,2 млн евро

Остров Колом, расположенный у берегов Менорки, на протяжении 8 лет искал нового владельца, которым в конечном итоге стал американский инвестор.

Начальная цена, которую установила семья Рока в 2010 году, составляла 5,7 млн евро. Компания Meruelo Investment, которая принадлежит американскому бизнесмену кубинского происхождения Алексу Меруэло, приобрела остров за 3,2 млн евро.

Площадь Колома составляет 58 га. Предыдущие владельцы купили его в 1904 году за 7850 песет. На острове есть всего один дом XVIII века общей площадью около 100 м2. В нем шесть комнат, есть вода, но не проведено электричество. Долгое время на острове никто не жил. В последнее время дом сдавался в аренду, и, согласно достигнутой договоренности, жильцы не съедут до октября, пишет noticia.ru.

Остров Колом входит в состав природного парка Альбуфера-де-Грау и находится под охраной.

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