Испанский паспорт третий среди самых «могущественных» в мире

По сравнению с прошлым годом главный документ гражданина Испании опустился на одну строчку вниз и занял на этот раз третье место, разделив его с целым рядом европейских стран. Все, кто обладают «бордовой книжечкой», имеют право на въезд в 160 государств мира без необходимости получения визы или предъявления дополнительных документов.

На вершине списка в этом году оказались паспорта Сингапура и Южной Кореи, с которыми можно путешествовать без визы в 162 страны мира. Безвизовый въезд предполагает значительную экономию времени и денег для граждан, собирающихся лететь за границу. В Европе самыми большими возможностями в плане заграничных поездок обладают владельцы немецкого паспорта. Наряду с японским паспортом немецкий официальный документ дает право безвизового доступа в 161 страну, пишет espanarusa.com.

На третьей строчке рейтинга Passport Index вместе с Испанией расположились Дания, Швеция, Финляндия, Франция и Италия, чьи удостоверения личности являются пропуском в 160 государств мира.

Другой авторитетный портал, Henley & Partners, занимающийся оценкой паспортов, также поместил Испанию на третье место в своей классификации. По информации Henley & Partners, получаемой на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта, испанский паспорт позволяет путешествовать без виз в 174 страны мира.

В хвосте рейтинга оказались Ирак (с 29 странами), Пакистан (30) и Сирия (33), а последнее место было отдано Афганистану.