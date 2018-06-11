Испанский паспорт вошел в тройку самых «сильных» в мире

Henley Passport Index ежегодно составляется консалтинговой компанией Henley & Partners на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) о визовых требованиях для граждан разных государств.

В рейтинге 2018 года Испания разделила третье место с Финляндией, Францией, Италией, Швецией и Южной Кореей. Второе место заняли Сингапур и Германия, для граждан которых открыт доступ в 188 стран, а лидером стала Япония, гражданство которой позволяет въезжать без визы в 189 стран, пишет noticia.ru.

Традиционно самые высокие строчки в рейтинге достаются странам - участницам Шенгенского соглашения. В то же время, благодаря развитию международной торговли и укреплению дипломатических отношений, азиатские страны также выбились в лидеры.

Всего при составлении рейтинга было проанализировано 199 паспортов и 227 различных направлений, в которые по этим паспортам можно въехать.