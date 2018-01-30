Испанский пенсионер украл медаль у олимпийской чемпионки

Вторник, 30 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский пенсионер украл медаль у олимпийской чемпионки

Каталонская полиция задержала 80-летнего жителя Корнелья-де-Льобрегат, который обвиняется в краже медали у олимпийской чемпионки из Франции.

Бронзовую медаль француженка получила на чемпионате Европы по конькобежному спорту, недавно завершившемся в немецком Дрездене.

Полиция сообщает, что кража произошла 15 января в аэропорту Барселоны.

Пожилой мужчина воспользовался тем, что спортсменка была занята обедом в одном из заведений аэропорта, и похитил ее ручную кладь. В сумке находились коньки стоимостью 3 тысячи евро, ноутбук, стоимость которого оценивается в 2 тысячи евро, и другие личные вещи, среди которых была и бронзовая медаль. В тот же день полицейский патруль обнаружил в одном из мусорных контейнеров в центре Барселоны украденную сумку. Внутри были коньки и часть вещей потерпевшей, пишет noticia.ru.

На прошлой неделе полиция задержала подозреваемого. Правоохранители подозревают, что у него была сообщница - 61-летняя костариканка.

Медаль изъяли и вернули законной владелице.

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