Испанский пилот хочет покорить стратосферу на планере

Группа летчиков и ученых-специалистов в области аэродинамики работает в США с конца прошлого века над идеей заставить безмоторный самолет подняться на высоту 90 000 футов (примерно 27 тысяч метров), то есть достичь стратосферы.

Сделать это должен разработанный в недрах Airbus планер Perlan Project II.

Задумка добраться на планере до стратосферы – не каприз и не прихоть «летунов». В процессе подъема на эту высоту установленные на летательном аппарате приборы будут фиксировать наличие таких атмосферных явлений, как, например, стратосферные горные волны, и определять, как лучше искать восходящие потоки, способные вознести планер на заданную высоту. А пилот получит возможность изучить резервы человеческого организма в момент суперстрессовой ситуации в небе, пишет espanarusa.com.

Уроженец Сантандера Мигель Итурменди – один из нескольких пилотов, которые имеют шанс стать первыми планеристами, добравшимся до стратосферы.

«Чем выше, тем опаснее, и на аппарате без двигателя – в особенности. Когда ты управляешь самолетом с мотором, у тебя всегда есть возможность предпринять какой-то маневр в случае возникновения нештатной ситуации. Без двигателя ты можешь рассчитывать только на два фактора: сила тяжести и воздушные течения, достигающие 400 километров в час. Порывы ветра бывают такой силы, что могут и разрушить планер», – объясняет пилот в интервью изданию El Economista.

Итурменди живет вот уже два десятилетия во Флориде. Пилотировал за время своей летной карьеры такие воздушные суда, как Airbus 320, Boeing 737, Saab 340 MBSAR и Honda Jet.

«Планер – это своеобразно и необычно: летишь и поначалу ощущаешь, что чего-то не хватает. Через некоторое время понимаешь, что не слышишь звука мотора. И вдруг приходишь к выводу, что это интересно и даже приятно – просто лететь несколько часов в тишине».

28 августа планер, на котором летают Мигель и его партнеры, уже поднимался на высоту 65 тысяч футов (19,9 км). Пилот считает, что 90 тысяч футов достижимы, и это не предел.

«Мы уже разрабатываем новый планер Perlan III, на котором можно будет достигнуть высоты 105 тысяч футов», – говорит Итурменди.