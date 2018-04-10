Испанский премьер отправляется в Аргентину

Премьер-министр Мариано Рахой и министр иностранных дел Альфонсо Дастис встретятся со своими аргентинскими коллегами, в том числе с президентом Маурисио Макри. Будет обсуждаться ситуация в Венесуэле и предстоящий Иберо-американский саммит, пишет noticia.ru.

Испанская делегация пробудет в Аргентине два дня. Запланировано возложение цветок к памятнику герою Аргентины Хосе де Сан Мартину, встреча Рахоя с представителями испанской диаспоры (самой многочисленной за пределами Испании - 470 тыс. человек).