Испанский премьер призвал парламент соблюдать конституцию

Среда, 17 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский премьер призвал парламент соблюдать конституцию

Новоизбранный парламент Каталонии собрался сегодня на свое первое заседание.

Испанский премьер Мариано Рахой призвал депутатов соблюдать конституцию, что, вероятно, будет сложно. Дело в том, что большинство новых парламентариев вновь выступает за независимость региона, пишет ntv.ru.

Главная интрига - кто возглавит Каталонию? Сторонники бывшего лидера Карлеса Пучдемона уверены, что это должен быть именно он. Политик скрывается от испанского правосудия в Бельгии будет арестован, как только вернется домой.

Многие бывшие члены каталонского правительства до сих пор остаются в тюрьме. Накануне жители Барселоны потребовали их освободить и устроили массовый митинг.

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