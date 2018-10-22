Испанский суд оправдал бывших питерских авторитетов
Национальный суд Испании вынес оправдательные приговоры фигурантам дела так называемой русской мафии.
Среди главных обвиняемых были известные в определенных кругах петербуржцы Александр Малышев и Геннадий Петров. Испанские следователи считали, что они и еще 13 человек создали организованную группу по выводу и легализации денег, полученных преступным путем.
Разбирательство длилось в течение десяти лет. В итоге суд решил, что представленных доказательств недостаточно, пишет ntv.ru.
К аресту в Малаге предполагаемых участников тамбовской и малышевской группировок привела масштабная операция «Тройка», организованная еще в 2008 году.
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