Испанский суд оправдал бывших питерских авторитетов

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанский суд оправдал бывших питерских авторитетов

Национальный суд Испании вынес оправдательные приговоры фигурантам дела так называемой русской мафии.

Среди главных обвиняемых были известные в определенных кругах петербуржцы Александр Малышев и Геннадий Петров. Испанские следователи считали, что они и еще 13 человек создали организованную группу по выводу и легализации денег, полученных преступным путем.

Разбирательство длилось в течение десяти лет. В итоге суд решил, что представленных доказательств недостаточно, пишет ntv.ru.

К аресту в Малаге предполагаемых участников тамбовской и малышевской группировок привела масштабная операция «Тройка», организованная еще в 2008 году.

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