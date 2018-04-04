Испанский суд выселил квартиросъемщиков из-за домашнего питомца

В договоре найма, подписанном обеими сторонами, был прописан прямой запрет держать каких-либо животных. Суд постановил, что арендаторы обязаны съехать, а в случае отказа их выселят принудительно судебные приставы. К тому же, если пара не вывезет свои вещи до назначенного срока, они будут признаны собственностью владельцев квартиры, пишет noticia.ru.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении жалобы, которую квартиросъемщики подали в ответ на решение, вынесенное в сентябре 2017 года.

Кроме того, пару обязали оплатить издержки, а хозяева квартиры могут не возвращать им залог.