Испанский язык пополнился новыми словами и толкованиями

В результате работы, проведенной Испанской королевской академией (RAE) в сотрудничестве с Институтом лексикографии, в официальный словарь испанского языка было внесено более 3000 поправок и дополнений, включая наиболее часто употребляемые неологизмы, за которыми признано «право на жизнь». Правда, все эти изменения коснулись только онлайн-словаря, тогда как печатная версия последний раз обновлялась в 2014 году, передает espanarusa.com.

Из числа дополнений цифрового варианта, за консультациями к которому в течение 2016 года обращались около 800 миллионов раз (более двух миллионов раз в день), можно выделить следующие термины, практически не имеющие аналогов в других языках мира:

aporofobia - боязнь бедных, обездоленных людей;

buenismo - привычка в случае конфликта добровольно идти на уступки или проявлять излишнюю толерантность;

chusmear - вести речь о ком-то или о чем-то с презрением или злобой, проявлять чрезмерное и неуместное любопытство;

especismo - проявление дискриминации по отношению к животным, отношение к ним как к низшим существам и оправдание их использования в корыстных целях;

postureo - лицемерное поведение, продиктованное желанием извлечь какую-либо выгоду;

posverdad (от англицизма post-truth) - свойственное демагогам намеренное искажение действительности вкупе с манипулированием убеждениями и эмоциями людей с целью влияния на общественное мнение.

Внесенные изменения были одобрены на очередном пленуме RAE и согласованы с остальными 22 академиями испанского языка, существующими в мире.