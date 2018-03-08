Испанским футболистам пообещали хамон вместо премиальных

Четверг, 08 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанским футболистам пообещали хамон вместо премиальных

Президент клуба «Рапидо де Буза» Мануэль Сеоан пообещал футболистам хамон в качестве премии за гол в гостях в матче с «Фуэнлабрада».

«Если мы просто забьем в гостях, а я надеюсь, что так и произойдет, то каждый из 30 членов команды получит по ноге великолепного хамона. А это целое состояние», - объявил функционер. По оценкам издания, в денежном выражении премиальные составят 3,2 тысячи евро на команду.

После 28 туров чемпионата «Фуэнлабрада» возглавляет турнирную таблицу с 53 очками. «Рапидо де Буза» на третьем месте с 50 очками. Победа на выезде может позволить галисийцам сместить лидера с первой строчки. Матч между двумя командами состоится 11 марта.

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