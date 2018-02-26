Испанское правительство готовит закон о цельнозерновом хлебе

Одни производители указывают на этикетках «Сделано на 100% из цельнозерновой муки», другие пишут «Сделано из 100% цельнозерновой муки», что, конечно же, не является полностью идентичным по смыслу описанием.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства Испании подготовило новый законопроект, который должен расставить все точки над «i» в данном вопросе. Прежде всего, подобные продукты должны быть полезными для здоровья и представлять собой минимальную угрозу для развития заболеваний сердечно-сосудистой системы или различных видов рака. Кроме того, они должны обладать противовоспалительными и антиокислительными свойствами, пишет espanarusa.com.

Другие европейские страны - в частности, Дания и Швеция, - внесли в свое законодательство довольно строгие нормы, согласно которым сухое содержание цельного зерна в хлебобулочной продукции должно составлять не менее 50%, в Германии эти показатели для хлеба и макарон равны 90% и 100% соответственно, а дальше всех пошла Голландия, установившая минимальный предел для всех изделий в 100%. В Испании, где последний раз официальные нормы были установлены еще в 1984 году, пока речь идет о 75%, хотя как утверждают сами пекари, местным жителям потребуется достаточно много времени для того, чтобы изменить свои сложившиеся десятилетиями привычки.