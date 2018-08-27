Испанское правительство запустило процесс перезахоронения Франко

Понедельник, 27 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанское правительство запустило процесс перезахоронения Франко

Правительство приняло декрет, который вносит изменения в Закон об исторической памяти и позволяет провести эксгумацию и перезахоронить тело Франсиско Франко.

В пятницу, 24 августа, о решении властей объявила заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво на пресс-конференции по завершении заседания Совета министров.

В документе правительства говорится о «срочном характере» перезахоронения. Семье Франко предоставили срок до середины сентября, чтобы определить, куда перенести могилу каудильо. Если родственники не выразят свои пожелания по этому поводу, решение предстоит принять правительству, пишет noticia.ru.

Что касается непосредственно проведения эксгумации, вице-премьер назвала сроки от 1 до 12 месяцев.

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