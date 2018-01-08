Испанского почтальона приговорили к двум годам тюрьмы

Понедельник, 08 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанского почтальона приговорили к двум годам тюрьмы

Почтальон, работавший в Иби (Аликанте) и Онтеньенте (Валенсия), в период с 2004 по 2015 год не доставил адресатам 3 272 письма.

Корреспонденцию мужчина прятал в кладовке своего дома. Суд Аликанте приговорил бывшего работника почты к двум годам тюремного заключения.

Мужчина начал работать на почте в 2002 году. Правоохранительные органы не смогли точно установить, когда он начал нарушать свои должностные обязанности.

Все недоставленные письма были обнаружены в кладовой его дома в городе Алькой (Аликанте), пишет noticia.ru.

Суд обязал бывшего почтальона выплатить штраф в размере 1800 евро за ненадлежащее хранение документов. В то же время, суд решил отсрочить приведение приговора в исполнение, и мужчина может избежать тюрьмы, если в течение ближайших четырех лет не будет нарушать закон. На протяжении того же срока ему также запрещено работать в государственных учреждениях.

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