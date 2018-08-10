Исполнителя песни Despacito ограбили в Испании

Инцидент произошел в одном из отелей города. Как выяснили местные СМИ, грабитель позвонил дежурному администратору отеля и, представившись постояльцем, просто попросил открыть сейф.

Представители артиста подтвердили факт кражи, но сказали, что не будут делать каких-либо заявлений, чтобы не мешать расследованию. В полиции также подтвердили кражу, не назвав имя пострадавшего.

Daddy Yankee в настоящее время проводит европейский концертный тур.