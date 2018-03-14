Испытание Системы предупреждения о цунами в Карибском бассейне

Учения, получившие название «Карибская волна 18», призваны оценить эффективность Системы раннего предупреждения о цунами и опасности других бедствий в прибрежных районах региона, созданной в 2005 году под эгидой Межправительственной океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО. Учения также позволят проверить эффективность структур, ответственных за управление чрезвычайными ситуациями в регионе.

Испытание Системы предусматривает три сценария возникновения цунами в результате мощного землетрясения: первый - у берегов Малых Антильских островов, второй - у побережья Колумбии, и последний - на западе Пуэрто-Рико. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (ТЦПЦ) направит фиктивные оповещения 47 странам и территориям, участвующим в учениях.

Основываясь на успехе предыдущих испытаний, которые мобилизовали 330 тыс. и 740 тыс. участников в 2016 и 2017 гг. соответственно, эти учения соберут вместе представителей национальных систем оповещения, служб экстренной помощи, метеослужб, служб береговой охраны, школьников, студентов университетов, а также представителей гостиничной индустрии.

За последние 500 лет в Карибском бассейне произошло 75 цунами, что составляет почти 10% от общего количества цунами в мире за этот период. Начиная с середины XIX века в этом регионе в результате цунами, вызванных землетрясениями, оползнями или извержениями вулканов, погибло более 3500 человек. (Источник: Национальное управление океанических и атмосферных исследований). Кроме того, регион стал более уязвимым из-за демографического взрыва и притока туристов в прибрежные районы в последние десятилетия.

Созданная в 2005 году под эгидой Межправительственной океанографической комиссии, Межправительственная координационная группа по Системе раннего предупреждения о цунами и опасности других бедствий в прибрежных районах Карибского бассейна и прилегающих регионах (МКГ/КАРИБ-СРП) помогает странам-участницам вводить в эксплуатацию системы предупреждения о цунами.