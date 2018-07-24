Исторический рыцарский турнир в Италии пройдет 25 июля

Этот праздник - богато оформленная и разнообразная по содержанию историческая реконструкция «Средневековый август» - ежегодный праздник, проходящий в лигурийском городке Вентимилья (провинция Империя, область Лигурия), - великолепное зрелище и незабываемое действо, в котором продумано все вплоть до мельчайших деталей и, безусловно, потрясающей красоты костюмов.

В течение всего периода Средневековья в Вентимилье торжества в честь Вознесения Девы Марии были одними из самых главных моментов единения жителей городка, пишет napoli1.com.

В течение трех дней, предшествовавших празднику Феррагосто (15 августа), молодые люди мерились силами в «дружественных» боях, проходивших между обитателями территории Замка и Вилле, молодые моряки состязались в трудных регатах, а знать и богатые горожане подготавливали пышную процессию Прочессионе делле Маэстранце.

Накануне вечером происходило чудо истекания воды из высеченной в стене собора звезды. В день праздника епископ освящал море и суда местного флота; торжества завершались долгожданной Процессией. С 1974 года эти традиции возрождены под общим названием «Средневековый август».

Вечером во вторник второй недели месяца происходит состязание между знаменосцами разных районов города (астелудо). В четверг – массовая ночная эстафета. Накануне вечером устраивается театрализованное действо, посвященное разным эпизодам истории города.