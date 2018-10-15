Это произошло из-за носорога! Животное по имени Ганга породило один из величайших символов Португалии.

Хотя мощные мостовые появились в королевстве около 1500 года, калсады в их сегодняшнем виде начали делать только в середине XIX века. Так называемая calçada à portuguesa из белого и черного известняка отличается неправильной формой камней. Тем не менее, для типа укладки, который используется с середины XX века (calçada portuguesa), характерны камни кубической формы и диагональное обрамление.

Calçada à portuguesa и calçada portuguesa - это разные вещи. Первые мостовые были более беспорядочными. Королевские письма от 20 августа 1498 года и 8 мая 1500 года, подписанные королем Португалии Д. Мануэлем I, ознаменовали начало мощеных улиц Лиссабона, в первую очередь Руа-Нова-душ-Мердадореш (ранее Руа-Нова-душ-Ферруш).

В то время было определено, что мостовые должны делаться из гранита, добытого в регионе Порту, и его транспортировка делала работу очень дорогой. Причиной для такого решения стал Ганга - величественный белый носорог. Мостовая должна была сохранять рисунок под давлением его тяжелых лап, после многочисленных долгих шествий. Вместе с остальными дарами богатого Востока носорог должен был появиться на публике в середине зимы, 21 января. Улицы без мостовых были недопустимо грязными, поэтому было принято решение покрыть дороги калсадой, такое решение виделось единственно разумным.

ЛЮБОПЫТНАЯ ИСТОРИЯ НОСОРОГА ГАНГИ

В 1514 году Афонсу де Альбукерке, основатель Португальской империи на Востоке и губернатор португальской Индии, хотел построить крепость в Диу - городе, расположенном в королевстве Камбей, которым управлял король Модофар. Афонсу де Альбукерке получил разрешение от короля Д. Мануэла I отправить посольство к королю Камбея с просьбой разрешить построить крепость. Король Модофар не уступил просьбе, но, оценив полученные предложения, подарил Афонсу де Альбукерке носорога. Поскольку его невозможно было содержать в Гоа, Афонсу де Альбукерке решил отправить носорога королю Д. Мануэлу I в подарок.

Прибытие животного в Лиссабон вызвало массу волнений и любопытства не только в Португалии, но и в остальной Европе: носорог весил более двух тонн и был покрыт толстой шершавой кожей, образующей три большие складки, которые придавали зверю странный вид существа, закованного в броню. Это был первый носорог, ступивший на европейскую землю с III века.

Носорог был размещен в парке Дворца Рибейры. Будучи знаком с римскими историями о смертельной вражде между слонами и носорогами, Мануэл I теперь мог лично проверить, правда ли это. Таким образом, между двумя животными была организована борьба, а зрителями стали король, королева, ее компаньонки, а также многие другие важные гости. Когда оба животных встретились лицом к лицу, слон, который вел себя нервно, запаниковал и неловко побежал с поля боя, а носорог погнался за ним.

В 1515 году король Д. Мануэл I решил организовать новое внеочередное посольство в Рим, чтобы обеспечить поддержку Папы после успеха португальских мореплавателей на Востоке и укрепить международный престиж королевства.

Среди подарков оказался и носорог, на котором был зеленый бархатный воротник с розами и золотыми гвоздиками. Корабль отплыл из Лиссабона в декабре 1515 года.

Неподалеку от Генуи разразилась сильная буря, корабль затонул, а весь экипаж погиб. Носорог, хотя и умел плавать, в конце концов утонул из-за канатов, которыми был привязан. Однако можно было восстановить хотя бы его тело. Узнав о новостях, Д. Мануэл I приказал набить из носорога чучело и отправить Папе, как будто ничего не случилось. Но это животное не добилось с Папой столь же большого успеха, как раньше со слоном!

В Португалии носорог был увековечен: его изобразили на одной из угловых башен-бартизанов Торре-де-Белен, а также в монастыре Алкобаса, где есть натуралистическое изображение всего тела животного в виде горгульи в Обители тишины (Claustro do Silêncio).

Однако самое знаменитое изображение Ганги было сделано великим Альбрехтом Дюрером на основе письма португальского торговца, к которому прилагался рисунок носорога.

МОСТОВЫЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Землетрясение 1755 года, последующее разрушение и реконструкция Лиссабона рациональным, но дорогостоящим образом сделало тротуар чем-то маловероятным в то время. Однако в следующем столетии, в 1842 году, в Лиссабоне начал появляться известняковый тротуар - такой, каким мы его знаем, и он все еще используется. Работа выполнялась заключенными (в то время их называли кандальники - grilhetas), под командованием военного губернатора замка Святого Георгия генерал-лейтенанта Эузебио Пинейру Фуртаду. Рисунок, используемый на этом тротуаре, был простой зигзагообразной линией, но на тот момент работа была весьма необычной, побудив португальских хронистов отдельно написать об этом. Этот тротуар на склоне холма около того же замка упомянут в романе Алмейды Гарретта «Арка Сант'Аны» и в стихотворении Сезарио Верде «Кристаллизации».

Улицы без мостовых были недопустимо грязными, поэтому было принято решение покрыть дороги калсадой, такое решение виделось единственно разумным.