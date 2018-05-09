Italdesign выпустила суперкар Duerta в кузове тарг

Italdesign Automobili Speciali разрабатывает вторую модель, купе Zerouno, с ограниченным тиражом всего в пять автомобилей на один стиль кузова. Новая модель была представлена ​​еще в марте на Женевском автосалоне в рамках празднования 50-летия фирмы.

Версия родстера получила суффикс «Duerta», означающий «открытый», чтобы подчеркнуть, что крыша является регулируемой. В случае ухудшения погоды появляется «аварийный мягкий верх», который защищает уникальный интерьер с карбоновыми вставками, пишет Vistanews.ru. Отключение крыши не сделало Zerouno медленнее, Italdesign утверждает, что Duerta такая же быстрая, как и купе.

Мощность обеспечивается тем же 5,2-литровым V10, генерирующим 610 лошадиных сил, что идеально соответствует характеристикам Audi R8 V10 Plus. Максимальная скорость оценивается «более, чем 320 км/час», по словам разработчиков, примерно такая же скорость у R8. По сравнению с первой моделью Italdesign, наружное углеродное волокно Zerouno Duerta выглядит намного агрессивнее, что делает внешний вид очень привлекательным. Интерьер получил такой же подход, ориентированный на водителя, с очень маленькими кнопками и ручками, пишет napoli1.com.

Все пять автомобилей будут собраны к концу года на заводе компании Moncalieri в Италии. Излишне говорить, что они уже давно распроданы, и владельцам была предоставлена ​​возможность полностью настраивать транспортные средства внутри и снаружи.