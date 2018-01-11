Италии грозят санкции ЕС из-за мусорного кризиса в Риме

Италии могут угрожать санкции ЕС, если власть Рима и региона Лацио не справятся с мусорным кризисом, который продолжается в течение нескольких недель.

С таким предостережением выступил министр окружающей среды Италии, пишет The Guardian.

Джан Лука Галлетти раскритиковал отсутствие адекватного плана утилизации мусора в столице после того, как римские власти, возглавляемые популистами от партии «Пять звезд», отвергли предложение помощи регионов Эмилия-Романья и Абруццо как слишком дорогие.

«Полный план утилизации отходов в Риме необходим как можно быстрее, иначе ситуация станет очень серьезной и будет существовать риск вмешательства со стороны ЕС», - сказал Галлетти.

Его предостережение появилось на фоне сообщений в итальянских СМИ, Брюссель внимательно следит за ситуацией с обеспечением соблюдения правил утилизации отходов.

В 2010 году Европейский суд вынес решение, что Италия нарушила директиву ЕС после того, как в 2008 году на улицах Неаполя накапливались горы мусора.

Рим долгое время страдал от проблем управления отходами, но ситуация обострилась, когда сбор мусора был возбужден во время рождественских праздников. С тех пор часть столицы очистили, но в отдаленных районах свалки все еще переполнены, пишет ipress.ua.

Мусорный кризис стал ключевым вопросом в парламентской избирательной кампании в Италии. Популистская партия «Пять звезд», которая лидирует в опросах, обвинила левоцентристскую демократическую партию в использовании мусорной проблемы для политической выгоды.

Решение проблемы зависит от губернаторов Лацио, которые находятся в поиске решения, которое бы позволило Риму утилизировать отходы без посторонней помощи. С тех пор как полигон Малагротта был закрыт в 2013 году, город отправляет тонны бытовых отходов в Австрию и в другие итальянские регионы.