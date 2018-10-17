Давненько уже итальянские теннисистки не давали повода рассказать о своих достижениях в турнирах WTA. Под конец сезона сумела «выстрелить» лучшая теннисистка Италии Камила Джорджи, завоевавшая титул на турнире WTA International - Linz Open в одноименном австрийском городе, с призовым фондом 250,000 долларов.

26-летняя уроженка Мачераты была посеяна на турнире под 5-м номером. Стартовала в Линце Камила победой над опытной француженкой Паулин Парментье – 6:3, 7:6. И в матче второго раунда не обошлось без тай-брека, где Джорджи победила молодую швейцарку Жиль Тахман – 7:6, 6:3. В четвертьфинале итальянке пришлось играть уже три сета, борясь с россиянкой Маргаритой Гаспарян – 6:3, 3:6, 6:2. В полуфинале Камилу поджидала Алисон Ван Эйтванк из Бельгии, которую прима итальянского тенниса победила в двух сетах – 6:3, 6:4. В финал турнира неожиданно вышла россиянка Евгения Александрова, пробившаяся сквозь квалификацию и ее Камила победила – 6:3, 6:1, пишет napoli1.com.

- Конечно, этот титул очень важен для моего будущего. Я так рада победе. Каждый матч на этом турнире получился непростым, но я играла отлично, очень уверенно. Если судить по счету, то может показаться, что я победила легко, но это не так. Вообще, в этом году я провела немало тяжелых и очень красивых матчей, — приводит слова Камилы Джорджи официальный сайт тура.

Для 26-летней итальянки это второй титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2015 году она выиграла турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В рейтинге WTA Камила Джорджи поднялась на 28-ю позицию. Это пока самая высокая позиция мирового рейтинга для Камилы Джорджи. Напомним, что в нынешнем сезоне Камила Джорджи впервые покорила четвертьфинальную стадию турнира Большого Шлема и сделала это на легендарном Уимблдоне.