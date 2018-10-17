Италии Камила Джорджи, завоевавшая титул

Среда, 17 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италии Камила Джорджи, завоевавшая титул

Камила Джорджи доказала, что женский теннис Италии еще может одерживать победы.

Давненько уже итальянские теннисистки не давали повода рассказать о своих достижениях в турнирах WTA. Под конец сезона сумела «выстрелить» лучшая теннисистка Италии Камила Джорджи, завоевавшая титул на турнире WTA International - Linz Open в одноименном австрийском городе, с призовым фондом 250,000 долларов. 

26-летняя уроженка Мачераты была посеяна на турнире под 5-м номером. Стартовала в Линце Камила победой над опытной француженкой Паулин Парментье – 6:3, 7:6. И в матче второго раунда не обошлось без тай-брека, где Джорджи победила молодую швейцарку Жиль Тахман – 7:6, 6:3. В четвертьфинале итальянке пришлось играть уже три сета, борясь с россиянкой Маргаритой Гаспарян – 6:3, 3:6, 6:2. В полуфинале Камилу поджидала Алисон Ван Эйтванк из Бельгии, которую прима итальянского тенниса победила в двух сетах – 6:3, 6:4. В финал турнира неожиданно вышла россиянка Евгения Александрова, пробившаяся сквозь квалификацию и ее Камила победила – 6:3, 6:1, пишет napoli1.com.

- Конечно, этот титул очень важен для моего будущего. Я так рада победе. Каждый матч на этом турнире получился непростым, но я играла отлично, очень уверенно. Если судить по счету, то может показаться, что я победила легко, но это не так. Вообще, в этом году я провела немало тяжелых и очень красивых матчей, — приводит слова Камилы Джорджи официальный сайт тура.

Для 26-летней итальянки это второй титул на соревнованиях WTA в карьере. В 2015 году она выиграла турнир в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В рейтинге WTA Камила Джорджи поднялась на 28-ю позицию. Это пока самая высокая позиция мирового рейтинга для Камилы Джорджи. Напомним, что в нынешнем сезоне Камила Джорджи впервые покорила четвертьфинальную стадию турнира Большого Шлема и сделала это на легендарном Уимблдоне.  

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