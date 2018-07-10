Италии нужны мигранты!

Об этом заявил глава соц. обеспечения страны. Тито Боэри сообщил о том, что если вдвое сократить миграционные потоки, то через пять лет страна потеряет население, эквивалентное численности Турина.

Италия страдает демографическим спадом с одним из самых низких показателей в Европе. Боэри сказал, что обеспокоен тем, что «никто, похоже, не заботится» об этом снижении. Он рекомендует поддерживать поток легальной миграции, который, по его словам, может обеспечить баланс пенсионного фонда Италии, пишет napoli1.com.

Сальвини же возмутился в ответ и пообещал сдержать миграцию и депортацию незаконных мигрантов.

В свою очередь начальник пенсионного фонда добавил, что итальянская экономика нуждается в рабочей силе иммигрантов для выполнения неквалифицированных работ на местах, куда не хотят устраиваться итальянцы.

Боэри также предупредил о новой пенсионной реформе, которая позволит итальянцам раньше уйти на пенсию.