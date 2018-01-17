Италии пригрозили санкциями из-за проблем с мусором в Риме

Жители Рима практически остались без свежего воздуха. Вечный город заволокло удушающей вонью. Все из-за огромного количества мусора, который с улиц просто не убирают.

Ситуация настолько тяжелая, что в дело вмешались уже власти Евросоюза. Европейские политики официально пригрозили Италии санкциями, пишет ren.tv.

Если ЕС действительно введет ограничительные меры в отношении Рима, то это будет второй случай в истории, когда Брюссель вводит санкции против своего же участника.