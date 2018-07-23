Италии срочно требуются люди, осуществляющие уход за престарелыми

На встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент католической организации по оказанию помощи общины Сант-Эджидио призвал 50000 иммигрантов, не являющихся членами ЕС, получить рабочие визы к 2019 году.

По мнению экспертов, многие женщины из более бедных стран Восточной Европы в настоящее время работают в Италии, но спрос превышает предложение. Более 52% итальянцев старше 85 лет живут самостоятельно - по крайней мере, 250000 человек в Риме. Уход за престарелыми традиционно обеспечивался молодым поколением семьи, но в последние годы увеличилась социальная мобильность, а месте с тем и внутренняя миграция, пишет napoli1.com.

Спрос на опекунов в итальянские семьи растет. Но в отсутствие указа о квотах для лиц, осуществляющих уход, число работников, не входящих в ЕС уменьшается, а не компенсируется увеличением числа рабочих из ЕС или Италии.