Италии срочно требуются люди, осуществляющие уход за престарелыми

Понедельник, 23 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италии срочно требуются люди, осуществляющие уход за престарелыми

Сообщество San’tEgidio считает, что Италия должна повысить квоты лицам, ухаживающим за пожилыми людьми.

На встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент католической организации по оказанию помощи общины Сант-Эджидио призвал 50000 иммигрантов, не являющихся членами ЕС, получить рабочие визы к 2019 году.

По мнению экспертов, многие женщины из более бедных стран Восточной Европы в настоящее время работают в Италии, но спрос превышает предложение. Более 52% итальянцев старше 85 лет живут самостоятельно - по крайней мере, 250000 человек в Риме. Уход за престарелыми традиционно обеспечивался молодым поколением семьи, но в последние годы увеличилась социальная мобильность, а месте с тем и внутренняя миграция, пишет napoli1.com.

Спрос на опекунов в итальянские семьи растет. Но в отсутствие указа о квотах для лиц, осуществляющих уход, число работников, не входящих в ЕС уменьшается, а не компенсируется увеличением числа рабочих из ЕС или Италии.

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