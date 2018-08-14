Италия: 10 главных ошибок туристов при посещении Рима

Вот 10 вещей, которые не стоит делать в итальянских городах, пишет napoli1.com.

Принимать подарки от незнакомцев

Есть много недобросовестных людей в Риме, которые будут вручать вам «подарки на удачу». После они будут требовать за это деньги, а если вы откажетесь их давать, то избежать неприятностей вам вряд ли удастся.

Платить за все

В некоторых музеях есть необходимость платить. Но здесь также полно бесплатных достопримечательностей типа Музея Ватикана и Пантеона. Дурным тоном здесь считается желание платить за вход везде.

Бросать мусор на улице

Если возле вас нет урны, подержите мусор в руках до тех пор, пока не увидите его. Местные жители могут запросто поругаться с вами и даже пригрозить полицией, если вы бросите мусор на землю.

Ходить в церковь в слишком откровенной одежде

Если вы едете в Рим, возьмите с собой какой-то шарф или строгую одежду. Во многих музеях, церквях и культурных местах страны есть дресс-код. В шортах или топе с открытым пупком вас ни за что туда не пустят.

Быть невнимательным в Риме

Всегда помните о том, что в Риме много карманных воришек, особенно в общественном транспорте. Во время поездок, в очередях и многолюдных местах, всегда держите рюкзак в руках, иначе они вытянут из него последнюю рубашку.

Питаться туристическим меню

Это меню специально рассчитано на приезжих туристов. Если вы хотите ощутить настоящий вкус итальянской кухни, то найдите какое-то место, где сидят преимущественно местные.

Купаться в фонтанах Рима

Жители Рима прекрасно знают, что в фонтанах купаться нельзя, даже опустить ноги. Это запрещено законом, а местные считают, что приезжий оскорбит страну, если искупается в фонтане.

Хранить деньги в легкодоступном месте

Мелкие римские воришки очень любят воровать бумажник в заднем кармане рюкзака, куда его очень часто кладут доверчивые туристы. Документы и деньги нужно тщательно прятать, чтобы не лишиться всего.

Покупать билет на одну поездку

Один билет дает возможность один раз проехать в метро или 75 минут – на автобусе. Трехдневный или семидневный билет в таком случае гораздо удобнее, так как помогает экономно увидеть весь город.

Бросать монеты во все фонтаны

Местные жители утверждают, что бросать монетку нужно только в Фонтан Треви, который исполняет желания. Они не понимают, почему приезжие бросают монеты во все фонтаны подряд.