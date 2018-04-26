Италия: 102-летней женщине сделали операцию

Четверг, 26 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: 102-летней женщине сделали операцию

Со словами «Господь да благословит вас!» обратилась к врачам 102-летняя пациентка, которая перенесла срочную операцию из-за перелома бедра.

Хирурги больницы коммуны Ольвето-Читра в провинции Салерно незамедлительно отправили на операционный стол Марию Кармелу Чилмо, 102 лет, которая упала дома и сломала бедро. В таком возрасте любое промедление для пациентки могло стать фатальным, пишет napoli1.com.

В течение 24 часов с момента поступления пожилой синьоры в приемный покой врачи поставили диагноз, приняли решение и провели сложную операцию. Уже через 72 часа живая и здоровая бабушка вернулась домой к радости семьи.  

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