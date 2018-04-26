Италия: 102-летней женщине сделали операцию

Хирурги больницы коммуны Ольвето-Читра в провинции Салерно незамедлительно отправили на операционный стол Марию Кармелу Чилмо, 102 лет, которая упала дома и сломала бедро. В таком возрасте любое промедление для пациентки могло стать фатальным, пишет napoli1.com.

В течение 24 часов с момента поступления пожилой синьоры в приемный покой врачи поставили диагноз, приняли решение и провели сложную операцию. Уже через 72 часа живая и здоровая бабушка вернулась домой к радости семьи.