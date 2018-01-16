Италия: 12-месячная девочка умерла в больнице Неаполя

Вторник, 16 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: 12-месячная девочка умерла в больнице Неаполя

Девочка 12 месяцев, семья которой проживает на Искье, в ночь на 13 января была доставлена в больницу Искьи.

Педиатр, подозревая менингит, предложила госпитализировать малышку для более глубокого обследования и установления точного диагноза, однако родители отказались. Но через несколько часов девочку вновь привезли в больницу.

Ребенка, по настоянию врача, срочно переправили в педиатрическую больницу Неаполя. Усилия медиков оказались тщетны: девочка скончалась. Департамент профилактики санитарной службы провел эпидемиологическое расследование случая для подтверждения возможного диагноза «менингит». Также проводится внутреннее расследование о правомерности предпринятых медиками мер. Дирекция и персонал «Asl Napoli 2 Nord» выразили соболезнование семье, пишет napoli1.com.

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