Италия: 130 парков и садов приглашают публику открыть неизведанное

Инициатива «Встретимся в саду» организована под знаком Европейского года культурного наследия Ассоциациацией парков и садов Италии совместно с Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма.

В программе дней экскурсии, которые проведут ботаники и садоводы, уроки йоги, концерты, семинары для детей в парках и садах, которые впервые присоединяются к акции, пишет napoli1.com.

Цель мероприятий - знакомство с уникальным достоянием природы и истории, воспитание экологического сознания, необходимое потомкам для сбережения наследия. Также акция важна как ступень в стратегическом плане развития туризма.