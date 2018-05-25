Италия: 130 парков и садов приглашают публику открыть неизведанное

Пятница, 25 Май 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: 130 парков и садов приглашают публику открыть неизведанное

По всей Италии 2 и 3 июня в честь Дня Республики широко открывают свои двери многочисленные парки и сады, многие из которых обычно закрыты для публики.

Инициатива «Встретимся в саду» организована под знаком Европейского года культурного наследия Ассоциациацией парков и садов Италии совместно с Министерством культурного наследия, культурной деятельности и туризма.

В программе дней экскурсии, которые проведут ботаники и садоводы, уроки йоги, концерты, семинары для детей в парках и садах, которые впервые присоединяются к акции, пишет napoli1.com.

Цель мероприятий - знакомство с уникальным достоянием природы и истории, воспитание экологического сознания, необходимое потомкам для сбережения наследия. Также акция важна как ступень в стратегическом плане развития туризма.

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