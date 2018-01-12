Италия: 14-летняя девушка родила в ванной собственной квартиры

Юная мама только что произвела на свет дочку в ванной собственной квартиры. Завернув дитя в пеленки, девушка в сопровождении своей матери отправилась в больницу, пишет napoli1.com.

Медики произвели тщательное обследование матери и новорожденной и вынесли вердикт: здоровью малышки и юной роженицы ничто не угрожает. Руководство больницы позаботилось о том, чтобы несовершеннолетней матери была оказана психологическая помощь, для чего были вызваны специалисты ассоциации помощи женщинам «Sportello Rosa».