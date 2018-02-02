Италия: 16-летний ученик ударил ножом учительницу

16-летний студент во время урока ударил учительницу ножом в лицо. 54-летняя преподавательница литературы вызвала ученика для опроса задания, но тот отказался. В процессе пререканий, подросток вдруг выхватил нож и ударил женщину прямо в лицо.

Все случилось мгновенно, на глазах охваченных ужасом одноклассников. Женщину отправили в больницу. Ее жизни ничто не угрожает, но предстоит пластическая операция, пишет napoli1.com.

По санкции прокуратуры суда для несовершеннолетних Неаполя, подросток задержан за нанесение тяжелого увечья и направлен в центр приема несовершеннолетних Колли Аминеи. Отец юноши поражен поступком сына, который никогда не имел проблем с законом.