Италия: 16-летний ученик ударил ножом учительницу

Пятница, 02 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: 16-летний ученик ударил ножом учительницу

Город Санта-Мария-а-Вико потрясло событие, которое произошло в техническом лицее Bachelet-Majorano.

16-летний студент во время урока ударил учительницу ножом в лицо. 54-летняя преподавательница литературы вызвала ученика для опроса задания, но тот отказался. В процессе пререканий, подросток вдруг выхватил нож и ударил женщину прямо в лицо.

Все случилось мгновенно, на глазах охваченных ужасом одноклассников. Женщину отправили в больницу. Ее жизни ничто не угрожает, но предстоит пластическая операция, пишет napoli1.com.

По санкции прокуратуры суда для несовершеннолетних Неаполя, подросток задержан за нанесение тяжелого увечья и направлен в центр приема несовершеннолетних Колли Аминеи. Отец юноши поражен поступком сына, который никогда не имел проблем с законом.

Последние новости

    • Португалия: перспективная профессия

      Хорошая новость - от Ассоциации металлургической, металлообрабатывающей и смежных отраслей промышленности Португалии (AIMMAP).

      Подробнее

    • Португалия: чемпионы по «золотым визам»

      Опубликованы данные Службы иностранцев и границ (SEF).

      Подробнее

    • В Испании насчитывается 77 библиотек на колесах

      На данный момент в Испании насчитывается 77 так называемых «библиобусов» - автобусов, каждый из которых представляет собой мобильную библиотеку.

      Подробнее

    • Испания лидирует в ЕС по бронированиям гостиничных номеров

      В 2017 году в Испании было забронировано 471,4 миллиона гостиничных номеров, что является самым высоким показателем в ЕС.

      Подробнее

    • СМИ назвали имя главного кандидата на пост тренера сборной Италии

      Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

      Подробнее

    • Италия: гробницы Кристаллини, единственные в мире

      Под дворцами и улицами Неаполя скрыт другой город - наследие далеких веков, где прошлое замерло и сохранилось почти без изменений.

      Подробнее

    • Сын Фиделя Кастро покончил с собой

      Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

      Подробнее

    • Найдены десятки ранее неизвестных городов майя

      Американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!