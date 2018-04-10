Италия: 18 апреля в Турине пройдет VII Саммит «Глобальная энергия»

18 апреля в Турине (Италия), в энергетическом центре Политехнического университета состоится VII Саммит «Глобальная энергия». Лучшие ученые мира, политики, а также отраслевые эксперты из 8 стран мира обсудят самые актуальные вопросы энергетической повестки. Тема Саммита 2018 года - моделирование энергетического баланса в будущем цифровом мире, пишет ТАСС.

По мнению экспертов, в ближайшие десятилетия углеводороды продолжат лидировать в мировом энергетическом балансе. Тем не менее, современная экологическая повестка диктует необходимость перехода к безуглеродным источникам и расширения ресурсной базы за счет новых технологических платформ в атомной энергетике, повышения КПД солнечных панелей и ветроустановок, а также развития накопителей энергии.

Наряду с выработкой решений по декарбонизации энергетики, все возрастающее значение приобретает ее интеллектуализация и вопросы безопасности сети. Внедрение цифровых технологий - неоспоримый мега-тренд, оказывающий огромное влияние на глобальную энергосистему. Как именно диджитализация воздействует на энергопотребление, энергоснабжение и транспорт, есть ли способы ее применения на пользу нефтегазовому сектору и каким образом города становятся «умными» - вот лишь несколько вопросов, на которые ответят участники саммита.

«Развитие энергетики важно для будущего всего мира, поэтому ассоциация «Глобальная энергия» сформировала постоянно действующую коммуникационную площадку - одноименный саммит. Ежегодно он объединяет лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия», членов Международного комитета по ее присуждению и авторитетных общественных деятелей, лидеров бизнеса и политики. Такой глобальный энергетический диалог, в котором ведущая роль отведена ученым- разработчикам передовых технологий, позволяет вырабатывать совместные решения, которые служат интересам всего человечества», - уверен и.о. президента ассоциации «Глобальная энергия» Александр Игнатов.

Модератором Саммита станет Сильвия Роса-Брусин, главный редактор отдела новостей и научных программ телеканала Rai. Мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени на сайте телеканала Euronews. Таким образом, его смогут посмотреть граждане из 166 стран мира.

Напомним, что Саммит «Глобальная энергия» проводится ежегодно с 2012 года для обсуждения острых проблем энергетической отрасли, выработки четких механизмов решения проблемных вопросов и ознакомления с ними широкой общественности.

К освещению мероприятия приглашаются российские и международные СМИ.