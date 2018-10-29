Италия: 18-летний парень умер после ужасного ДТП

На ней компания молодых людей из граждан Молдовы и девушки из Нидерландов поехала в кинотеатр. На повороте водитель потерял управление, и машина на огромной скорости вылетела с дороги и перевернулась, сообщает Bloknot-moldova.md, От удара 18-летний пассажир машины пробил стекло салона и через 70 метров упал на землю.

Он выжил, его доставили на скорой помощи в больницу. Но через четыре дня парень скончался в местном госпитале от полученных ранений, пишет napoli1.com.

Его товарищей спасатели два часа доставали из покореженной машины. Молодые люди выжили, но получили травмы разной степени тяжести. Водитель и его пассажир справа отделались только легкими травмами. Двоюродный брат погибшего юноши рассказал, что перед ДТП скорость машины достигла 160 км/ч.