Италия: 19-летние футболисты могут пополнить состав «Наполи»

Речь о голкипере луганской «Зари» Андрее Лунине идет давно. И вот, Sport Mediaset сообщил, что руководство украинского клуба приняло предложение неаполитанцев в 8 миллионов евро на приобретение талантливого стража ворот.

Претендентом на Лунина является также «Интер», но его переход в стан «нерадзурри» может осуществиться лишь при желании самого футболиста тренироваться и играть у Лучано Спалетти. Интерес к Лунину проявляли также «Ливерпуль» и «Эвертон», передает napoli1.com.

Еще одним новобранцем «Наполи» может стать защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, о чем поведал Football Italia. 19-летний марокканский защитник давно был на «радаре» у «Наполи» и Карло Анчелотти видит в нем хорошую подмену для правого защитника Эльсеида Хюсая. В случае, если сделка с Хакими не состоится запасным вариантом является Штефан Ляйнер из австрийского «Зальцбурга».

Ашраф Хакими с 2006 года находится в системе «королевского клуба», а в нынешнем сезоне дебютировал в Примере, где в 9-и матчах забил 2 гола.