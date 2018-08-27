Италия: 43 минуты молчания в память о погибших в Генуе

Болельщики «Дженоа» на своем стадионе на матче с «Эмполи» почтили память погибших во время крушения моста в Генуе.

По информации агенства Associated Press, фанаты молчали 43 минуты. Именно столько жертв в этой трагедии, пишет gazeta.ru.

Встреча прошла в Генуе и завершилась победным для хозяев счетом 2:1. На 43-й минуте встречи на электронном табло стадиона вывели список с именами жертв трагедии, а болельщики на стадионе начали аплодировать и скандировать название своего города.

14 августа в итальянском городе Генуя рухнул мост Моранди.