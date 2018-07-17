Италия: 64-летний гонщик выйдет на старт марафона

Бывший пилот «Формулы-1» Риккардо Патрезе вернется в гоночный спорт в 64 года - он выступит в суточном марафоне «24 часа Спа» в Бельгии, передает издание Motorsport.

Итальянец выступит в гонке за рулем болида Honda NSX GT3 команды JAS Motorsport в классе Pro Am. Заезд состоится 28−29 июля.

Напомним, Патрезе принимал участие в гоночных соревнованиях «Формулы-1» в 1977-1993 годах. Он совершил 256 стартов в Гран-при и шесть раз становился победителем. Позднее он несколько раз выходил на трассу в марафоне «24 часа Ле-Мана», однако не добился успеха, пишет regnum.ru.