Италия: аэропорт Каподикино объявил о наборе персонала

Требуются молодые специалисты от 23 до 30 лет, обоего пола, имеющие диплом об образовании.

Кандидат должен быть гражданином Италии, иметь диплом средней школы или лауреата, предпочтительно со знанием иностранного языка. Востребовано хорошее владение английским, и желательно для кандидата иметь в багаже еще один иностранный язык.

Также предпочтением пользуются кандидатуры, прошедшие практику работы в структурах правопорядка и охраны. Ценятся навыки концентрации внимания и самоконтроля, умение работать в команде и ладить с аудиторией. Резюме стоит подавать до 10 января, пишет napoli1.com.