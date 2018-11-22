Италия: аэропорт Палермо модернизируют

Аэропорт Палермо на итальянском острове Сицилия модернизируют в ближайшие четыре года, планируется удлинение взлетно-посадочной полосы, строительство гостиницы и конгресс-центра, сообщил журналистам исполнительный директор аэропорта Натале Кьеппа.

"В ближайшие четыре года аэропорт ждет расширение и модернизация. Финансирование будет направлено на повышение безопасности аэропорта, на расширение нынешней зоны посадки до 15 тыс. кв. метров, коммерческих площадей до 10 тыс. кв. метров. Кроме того, запланировано удлинение в сторону моря одной взлетно-посадочной полосы, а также строительство гостиницы и конгресс-центра", — рассказал он на презентации нового прямого рейса авиакомпании "Победа" Москва – Палермо.

Представители аэропорта отметили, что аэропорт входит в десятку крупнейших авиахабов Италии. По предварительным данным, пассажиропоток аэропорта в 2018 году составит около 6,72 млн человек, в то время как в 2017 году – 5,7 млн, пишет tourism.interfax.ru.

"Аэропорт Палермо является своего рода воздушными воротами острова, поскольку это единственный авиахаб южной Италии, способный принимать на своих двух взлетно-посадочных полосах воздушные суда различной категории, в том числе широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 747 и Airbus A330", — сказал генеральный директор аэропорта Джованни Скалия.

Авиакомпания "Победа" с 6 сентября выполняет регулярные рейсы из Москвы в итальянский город Палермо. Полеты выполняются два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. По словам руководителя отдела развития авиакомпании Антона Витрищака, с весны 2019 года планируется увеличить количество рейсов до четырех в неделю, а в дальнейшем сделать перелеты ежедневными.