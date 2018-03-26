Италия: африканская жара наступает на Неаполь

Предположительно, в период Пасхи горячий ветер Африки вытолкнет антициклон «Ганнибал» в Италию, пишет napoli1.com.

Антициклон, напитанный горячим воздухом Сахары, вызовет рывок температур на большой части территории, но в основном на юге. Если на севере ожидаются грозы и локальные ливни, то на юге установится вполне летняя погода, стабильная и солнечная. Так, на Сицилии столбики термометров могут подняться до 33°, в центральных районах до 27°, а в Кампании выше 22 градусов в первые дни апреля и затем в течение месяца будут постоянно расти.