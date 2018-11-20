Италия: агент Кайо прилетел в Милан
Агент защитника «Сан-Паулу» и сборной Бразилии Родриго Кайо прибыл в Италию, чтобы встретиться с техническим директором «Милана» Леонардо.
Миланцы испытывают нехватку защитников из-за травм Маттиа Кальдары, Матео Мусаккио и Алессио Романьоли, пишет news.sportbox.ru.
«Сан-Паулу» оценивает Кайо в 10 миллионов евро. Как сообщается, из-за финансового fair play «Милан» рассматривает аренду футболиста с правом обязательного выкупа.
Ранее услугами Родриго Кайо интересовался «Зенит».
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