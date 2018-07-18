Италия: алкоголь повышает фертильность

Среда, 18 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: алкоголь повышает фертильность

Умеренное употребление алкоголя повышает фертильность мужчин.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Andrology, показало, что мужчинам, имеющим проблемы с зачатием, не стоит полностью воздерживаться от употребления алкоголя - но и злоупотреблять не нужно.

Ученые миланской университетской клиники Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico под руководством Елены Риччи нашли положительную корреляцию между умеренным употреблением алкоголя и объемом спермы, числом и подвижностью сперматозоидов.

Участниками исследования стали 323 мужчины, обратившихся в клинику лечения бесплодия, во внимание был принят их образ жизни - вес, род занятий, привычки, диета, курение и употребление алкоголя.

С учетом других факторов самая здоровая сперма с точки зрения объема и числа сперматозоидов была у мужчин, которые употребляли 4-7 стандартных единиц алкоголя в неделю (за одну единицу считается 12,5 г этанола - 100 мл вина, 330 мл легкого пива или 30 мл крепкого алкоголя). Трезвенники и те, кто пил меньше или больше 4-7 единиц в неделю, уступали им по этому показателю, пишет profibeer.ru.

- В Италии употребление алкоголя распространено, но обычно ограничено малыми дозами. Только доза превращает алкоголь в яд, поэтому мы рекомендуем пациентам ограничивать, но не воздерживаться полностью от алкоголя, - говорит Елена Риччи. Также ученые отметили, что качество спермы связано с употреблением фруктов и овощей, рыбы или нежирных молочных продуктов.

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