Италия: альпинисты пропали без вести

Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на гору Монблан. Двое мужчин и женщина начали свое путешествие во вторник. И с тех пор о них ничего не известно. На связь любители вершин не выходят.

Как пишет РИА Новости, экстрималов начали искать итальянские спасатели, а также сотрудники горной жандармерии в Шамони. За сутки альпинистов не нашли.

Расположен в Западных Альпах, входящих в горную систему Альпы. Находится на границе Франции и Италии в районах Верхняя Савойя и Курмайор. Высшая точка Альп и Европы, без учёта кавказских пиков.

Восхождение на Монблан - один из самых популярных маршрутов для альпинистов, как для профессионалов, так и для новичков.