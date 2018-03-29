Италия: Ананидзе успешно перенес операцию в Риме
Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, перенес операцию в римской клинике «Вилли Стюарт».
«Операция, которую выполнил профессор Пьер-Паоло Мариани, прошла без осложнений», - говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.
Отмечается, что в ближайшее время Ананидзе будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий, пишет russian.rt.com.
Ранее врач «Спартака» рассказал о восстановлении травмированного футболиста Георгия Джикии.
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