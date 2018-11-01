Италия: аншлаг в затопленной Венеции

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: аншлаг в затопленной Венеции

В венецианском ресторане невозмутимо обедают жители и туристы города, а официанты рассекают водные просторы в резиновых сапогах.

Несмотря на масштабное затопление Венеции, которая почти полностью ушла под воду из-за сильных ливней, местные жители и туристы «оккупировали» один из ресторанов. Множество людей пришли насладиться блюдами несмотря на то, что заведение полностью подтоплено водой, пишет napoli1.com.

На кадрах видно, что пол ресторана полностью затоплен — уровень воды достигает десяти сантиметров. Несмотря на это, заведение переполнено людьми, которые, дабы не мочить ноги, надели водонепроницаемые бахилы и резиновые сапоги.

Inforesist.org отмечает, что из-за сильных ливней и ветров в Венеции оказалось затоплено множество улиц, среди которых и исторический центр города. По данным синоптиков, центр города затоплен водой на 75% процентов, а общий уровень воды в городе достиг 156 см.

Это явление местные жители называют «высокая вода», оно обычно наблюдается в период с начала ноября до конца января. Причиной затопления являются осенние ливни и ветровой нагон воды в Венецианскую лагуну с Адриатического моря.

Больше всего воды собирается в центре города — на площади Сан-Марко, которая является самой низкой точкой в городе.

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