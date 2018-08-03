Италия: Антонио Кассано заявил о своем желании вернуться в футбол

Пятница, 03 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Антонио Кассано заявил о своем желании вернуться в футбол

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил о своем желании вернуться в футбол.

- Я действительно хочу играть. Физически я в отличном состоянии. Мой вес - 82 килограмма, такого никогда раньше не было. Дома я играю по полтора - два часа. Я полон энтузиазма, готов морально и хочу изменить нынешнюю ситуацию.В прошлом году я рассказал о том, как все было, но если какая-то команда готова подписать меня, я готов рассмотреть варианты, - приводит слова форварда Sky Sport Italia.

Напомним, что Кассано с 2015 по 2017 годы выступал за «Сампдорию». В июле 2017 года нападающий достиг договоренности с вернувшейся в Серию А «Вероной», но почти сразу объявил об окончательном уходе из футбола, извинившись перед болельщиками и руководством команды, пишет sovsport.ru.

Добавим, что 36-летний форвард является чемпионом Италии и Испании, а также двукратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной в 2012 году Кассано стал вице-чемпионом Европы.

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