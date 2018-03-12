Италия: арестованы две сиделки за побои подопечной

Скрытые камеры и прослушка, установленные полицией, зафиксировали эпизоды возмутительного поведения двух сиделок, 36 и 53 лет, которые пренебрегали своими обязанностями, оскорбляли и били инвалида. На камере запечатлены моменты утреннего туалета, перемены белья, кормление, во время которых сиделки обзывали беспомощную пациентку, причиняли ей физическую боль и даже плевали в еду.

Несмотря на то, что женщина кричала и звала на помощь, соседи не обратили на это внимание, сообщает napoli1.com. После нескольких недель слежения, полиция получила основания для ареста грубиянок и насильниц, которых по распоряжению прокуратуры препроводили их в тюрьму.