Италия: арестованы две сиделки за побои подопечной

Понедельник, 12 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: арестованы две сиделки за побои подопечной

Сиделки 75-летней женщины из Трапани, прикованной болезнью к постели, обвиняются в психологическом и физическом насилии над подопечной.

Скрытые камеры и прослушка, установленные полицией, зафиксировали эпизоды возмутительного поведения двух сиделок, 36 и 53 лет, которые пренебрегали своими обязанностями, оскорбляли и били инвалида. На камере запечатлены моменты утреннего туалета, перемены белья, кормление, во время которых сиделки обзывали беспомощную пациентку, причиняли ей физическую боль и даже плевали в еду.

Несмотря на то, что женщина кричала и звала на помощь, соседи не обратили на это внимание, сообщает napoli1.com. После нескольких недель слежения, полиция получила основания для ареста грубиянок и насильниц, которых по распоряжению прокуратуры препроводили их в тюрьму.  

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