Италия: арестованы участники «baby gang»

В восточной части Неаполя за два месяца 32 человека стали жертвами уличных краж. Стратегия ограбления одна и та же: группа юных хулиганов окружает жертву, угрожая игрушечным пистолетом, отбирает деньги, телефоны. Затем группа быстро рассеивается, используя самокаты, пишет napoli1.com.

Задержаны 7 подозреваемых, из них 4 несовершеннолетних. По распоряжению суда последние отправлены в центр приема для несовершеннолетних «Колли Аминеи».