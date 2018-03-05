Италия: авиакомпания Meridiana переименована

Понедельник, 05 Март 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: авиакомпания Meridiana переименована

Частная итальянская авиакомпания Meridiana получила название Air Italy.

Об этом совместно объявили сам оператор и его ключевой акционер - катарская Qatar Airways.

Выбрав бренд Air Italy компания тем самым показывает, что она претендует на статус основного перевозчика Италии и планирует занять место банкротящейся Alitalia, пишет euromag.ru.

Авиакомпания Meridiana тоже неоднократно терпела убытки. В ходе пресс-конференции руководство двух компаний, владеющих авиаперевозчиком, озвучило бизнес-план развития Air Italy.

К 2022 году она должна расширить флот до 50 самолетов и уже подтвердила получение в течение трех лет 20 новых узкофюзеляжных Boeing 737MAX начиная с апреля 2018 года. Также, уже в этом году, оператор получит пять широкофюзеляжных Airbus A330-200, выводимых из флота Qatar Airways.

Предусмотрено значительное расширение маршрутной сети перевозчика как на дальнемагистральных (например, Милан-Нью-Йорк), так и ближнемагистральных (например, Милан-Рим) рейсах.

В общей сложности к 2020 году авиакомпания намерена летать более чем по 50 круглогодичным маршрутам, сообщает портал Ato.ru.

По сведениям Air Italy, ее авиапарк сейчас состоит из восьми Boeing 737NG и трех Boeing 767-300.

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