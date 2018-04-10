Италия: автопрогулка по пляжу чуть не закончилась трагедией

30-летний глава семьи с женой, двумя детьми и парой друзей отправились в Кастель-Вольтурно, чтобы полакомиться мороженым и прогуляться у моря.

Прибыв на пляж и увидев, что туда можно свободно проехать на машине, беззаботный отец решил опробовать внедорожник на песке и решительно направил джип к береговой линии. Едва колеса коснулись воды, как вдруг песок расступился, автомобиль завалился набок и оказался в воде. Море в этот вечер было неспокойно, и волны стали накатываться сверху, утягивая машину вглубь, пишет napoli1.com.

Муж и друзья сумели выбраться и позвать на помощь. Быстро прибыли карабинеры, которым пришлось нырять, чтобы спасти женщину и малышей. Все остались живы и здоровы, а легкомысленному водителю грозит штраф.